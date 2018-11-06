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رحيل الليبي الذي صفقت له قاعة ” ألبرت هول ” اللندنية العريقة .. الشريف فى ذمة الله

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أُعلن ، الإثنين ، فى العاصمة طرابلس عن وفاة الموسيقار الليبي الهادي عبد السلام  الشريف ، عن عمر ناهز 83 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض ورحلة طويلة من العطاء سجل خلالها ما يعتبر وكأنه أول براءة إختراع لـ ” الأوركسترا الليبية “.

ولد الموسيقار عام 1935 بمدينة طرابلس ، وتنقل بين المدارس حتى إلتحق بكلية الشرطة بقسم الموسيقى ، عازفاً ثم مدرباً ثم آمراً للفرقة الموسيقية حتى تقاعده ، وكان المرحوم الشريف قد تحصل على درجة الماجستير في الموسيقى من الكلية الملكية البريطانية .

يعتبر المرحوم الشريف أول موسيقي ليبي يؤلف سيمفونية ليبية ، وقد عزفت مقطوعاته في أوركسترا لندن السيمفونية بقيادة السير ” فيفيان دون ” مدير الموسيقى البحرية الملكية آنذاك ، وقد صفق لها الحضور في قاعة (ألبرت هول) طويلاً في العاصمة الأنجليزية .

وسجل المرحوم الشريف أسمه كرائد في تأليف وتوزيع باقة رائعة من السيمفونيات الليبية ، وظل يحمل لقب أول ليبي يهتم بهذا النوع من الموسيقي فى البلاد  و أول عربي ينجز سيمفونية عالمية ، تاركاً أرث موسيقي واضافة حقيقية للمكتبة الموسيقية العالمية والمحلية ، وفقاً لبعض المقالات القديمة عنه وكتابات زملائه الذين نعوه اليوم بعد وفاته .

” أنغام الصحراء” سيمفونية ليبية بامتياز صاغها المرحوم الشريف ، ضمت إحدى عشر مقطوعة اختار لها العناوين التالية : الخيول العربية، جرمة، عتاب، الى روح أمي، ناهد حبيبتي إبنتي، رقصة الخريف، صرخة القائد صلاح الدين،همسات النسيم،الغروب في الصحراء،عروس البادية . وغيرها من الأعمال .

وفى هذا الصدد تتقدم صحيفة المرصد الليبية إلى أسرة المرحوم بخالص التعازي والمواساة فى مصابهم ، نسأل الله أن يعوضهم فيه خيراً ويتغمده بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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