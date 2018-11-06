توطين الإرشاد النفسي يبدأ مرحلته الثانية في بني وليد

انطلقت في بني وليد، المرحلة الثانية من مشروع توطين الإرشاد النفسي في المؤسسات التعليمية، والتي تشرف على تنظيمها إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم، بالتعاون مع مراقبة التعليم في المدينة.

ويأتي هذا المشروع عبر ورش عمل تناقش فيها الحالات النفسية التي تصيب الطلبة خلال الدراسة، وأهمية دور المرشد النفسي.

وتهدف الورشة الوصول إلى تحسين آداء الطلبة إلى درجة عالية من التوافق النفسي في ظل الظروف التي تمر بها مكاتب التعليم، ومساعدة المعلمين والتلاميذ على التحرر من الضغوط النفسية التي يعانون منها.

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