بالصور | من طرابلس إلى بنغازي..الحرس يواصل حملته على محال الذباب والصراصير

ليبيا – أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي ، الإثنين ، تشميع وإغلاق مصنع للمعجنات لعدم مطابقته للشروط الصحية و انعدام النظافة العامة والشخصية وغيرها.

ووفقاً لتصريح صحافي صادر عن الجهاز ، كان وجود الحشرات بكثرة وآثار للقوارض و عدم وجود شهادات صحية للعاملين ومزاولة المهنة بدون ترخيص من بين الأسباب التي تقرر لأجلها الإقفال.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

و أكد الحرس البلدي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين و إحالتهم للتحقيق لإستكمال الإجراء ومحاسبتهم عن طريق النيابة العامة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وفى ذات السياق قال ضابط صف بالحرس البلدي محمد التارقي بأن عناصر غرفة شرق بنغازي تمكنت من ضبط حقن منتهية الصلاحية عن طريق الصدفة بعد تعرض أحد المواطنين إلى إصابة نقل على إثرها إلى مصحة خاصة .

وكشف التارقي بأن تلك العيادة الخاصة تقع في منطقة الكويفية شرقي مدينة بنغازي مشيراً إلى أن عناصر جهاز الحرس البلدي توجهوا إلى المكان وضبطوا هذه الحقن التي كان إستخدامها سيسبب أضراراً صحية لمتلقيها .

ويشن الحرس البلدي بفرعيه فى طرابلس وبنغازي والفروع الفرعية التابعة له فى المدينتين حملات مكثفة منذ أسابيع تمكن خلالها من قفل وتشميع ومخالفة عشرات المطاعم والمخابز ومصانع مأكولات الأفراح .

أما فى طرابلس فقد قام أعضاء مركز الحرس البلدي أبوسليم بالتعاون مع ” الأمن المركزي ومكتب التحريات ” بجولة تفتيشية داخل المنطقة خصت المخابز والمقاهي والمواد الغذائية والحلاقين .

ومن خلال الجولة تم قفل مقهي ” طعمية ” بالشمع الأحمر لعدم وجود الترخيص ولعدم الإهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود شهائد صحية وعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية إضافة لعدم توفر الإشتراطات الصحية بداخله .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

كما تم قفل صالون حلاقة بالشمع الأحمر لعدم الإهتمام بالنظافة العامة ولعدم وجود الترخيص ولعدم وجود شهائد صحية ولعدم ارتداء الزي الخاص بالشغل .

أما المخابز فقد تم قفل إثنين منها بالشمع الأحمر لعدم الإهتمام بالنظافة العامة ، لعدم وجود شهائد صحية

لعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية فيما تلقت أربعة صيدليات إنذارات بالقفل خلال 24ساعةلعدم وجود إذن مزاولة المهنة وعدم الإهتمام بالنظافة العامة .

وبالتوجه إلى منطقة الظهرة فى طرابلس حيث قام رئيس وأعضاء مركز الحرس البلدي الأوسط ، الإثنين ، بقفل مقهي جامعة الرفاق الخاصة بالشمع الأحمر لعدم وجود الترخيص ولعدم وجود شهائد صحية ولعدم الإهتمام بالنظافة العامة لعدم الإهتمام بالنظافة الشخصية .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وكشف الحرس عن عثوره على لحوم وأكل متعفن وغير صالح للاستهلاك البشري فى مقهى جامعة الرفاق إضافة لعدم تغيير العاملين لزيت الأكل فى ظل إنعدام الإشتراطات الصحية داخل المقهى .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية