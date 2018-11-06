بوحلفاية لـ218: مستشفى علي عسكر لديه الكوادر وتنقصه الإمكانيات

طالب الدكتور جمال بوحلفاية مدير عام، المسؤولين في ليبيا بدعم المستشفى بالأجهزة التي يحتاجها، مثل جهاز الأشعة والرنين المغناطيسي، إضافة إلى ضرورة دعم القطاع الصحي في ليبيا، مشيرا أن اقطاع قادر على تقديم الخدمات للمواطنين في ليبيا، إن توفّرت الإمكانيات من الدولة.

وأوضح بوحلفاية في حديثه لـ218، أن القطاع الصحي سيُوفّر على الدولة الليبية الأموال الطائلة التي تُصرف على المرضى في الخارج إن تم الدعم المطلوب، وأن المستشفى الوحيد الذي لا يملك جهاز الرنين المغناطيسي، هو مستشفى السبيعة، في الوقت الذي أصبحت فيه مستشفيات ليبيا كلها تملك هذا الجهاز.

وأكد مدير عام مستشفى علي عسكر السبيعة، أن المستشفى لديه 25 فنيا قادرين على تركيب الجهاز واستخدامه في الحالات العلاجية التي تتطلب الجهاز المغناطيسي.

وثمّن الدكتور جمال بوحلفاية، الزيارة التي قام بها الدكتور صالح الأمين إستشاري القسطرة الدماغية بالمستشفى الجامعي ببرمنغهام ببريطانيا، لمستشفى السبيعة وإجراءه 12 عملية قسطرة دماغية والتي تعبتر من أصعب العمليات وأعقدها، وكشفه لبعض الحالات التي تحتاج للكشوفات، إضافة لتدريبه العناصر الطبية الليبية، خلال زيارته للمشتشفى.

ويُعتبر مستشفى علي عسكر السبيعة، الوحيد في المنطقة المتخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وقد قام بإجراء عمليات جراحية دقيقة تكللت بالنجاح وبالمجان للمواطنين الليبيين، بعد زيارة عدد كبير من الأطباء الليبيين المتخصصين في عمليات القسطرة والعمليات الجراحية ولهم خبرة عالية والمقيمين في بريطانيا وفرنسا.

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