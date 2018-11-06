فيديو | محكمة ماليزية توجه تُهم خطيرة لطالب ليبي وإثنين من رفاقه

ليبيا – يواجه طالب ليبي في الرابعة والعشرين من عمره تهمتين أمام السلطات الماليزية تتعلقان بحيازة المخدرات والتسبب في أذى خطير أدى لقتل فتاة تدعى “وان أميرة إلياس ” دهساً بالسيارة .

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ” ستار أونلاين ” الماليزية وترجمته صحيفة المرصد فقد قتلت ” أميرة ” في حادثة وصفتها الصحيفة بأنها مجزرة وثقتها كامرات المراقبة ، فيما لم يصدر أي تعليق من السفارة الليبية بكوالالمبور حول الحادث وصحة هذه التهم الموجهة لمواطنيها عبر وسائل الإعلام الماليزية من عدمها.

وظهرت الفتاة الضحية فى اللقطات التي بثتها الصحيفة وهي تقطع الطريق وقد تعرضت لدهس بسيارة وإرتطم جسدها بسيارة أخرى مركونة قبل أن يُلقى جسدها على مقدمة السيارة الأولى التي كان يقودها المتهم الليبي و إثنين من رفاقه ما أدى لوفاتها متأثرة بإصاباتها يوم 18 أكتوبر الماضي أي بعد يوم من الحادث ، بحسب ذات التقرير .

وأضافت الصحيفة بأن الحادثة تسببت في مطاردة الشرطة للسائق وهو المتهم الليبي أحمد عبد الله علي الذي ظهر فى لقطات بثتها صحيفة ” ستار أونلاين ” مرتدياً ورفاقه ملابس التوقيف البرتقالية بعد مثوله أمام قاضي المحكمة المختصة.

وقد اتُهم عبدالله بجريمته بموجب المادة 302 من قانون العقوبات الماليزي التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام فيما لم يدلي هو بأي اعتراف أما قاضي التحقيق ، وفقاً للصحيفة.

ويُزعم أن أحمد إرتكب الجريمة في الساعة 7.35 مساءً في ساحة ” شافتسبوري ” في منطقة سيبرجايا القريبة من العاصمة كوالالمبور يوم 17 أكتوبر المنصرم فيما حددت المحكمة تاريخ 7 ديسمبر القادم للنظر فى تقارير تشريح الجثة وتحليل تسجيلات كامرات المراقبة التي قالت الصحيفة بأنها وثقت الحادثة ونشرت نسخة عنها .

وإضافة لما سبق أُتهم أحمد فى المحكمة بالتسبب في إيذاء خطير لطالب آخر وهو ليبي يبلغ من العمر 20 عاماً ويدعى باسل المعرفي عندما هاجمه بسكين في سكنه بذات المنطقة بحسب ” ستار اونلاين “.

ويُزعم أيضاً بأن هذه الجريم أرتكبت بدورها في الساعة 4.45 صباحًا يوم 30 أغسطس وتتراوح عقوبة هذا الإتهام بموجب المادة 326 من قانون العقوبات الماليزي بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة ، أو الغرامة أو الجلد والأخيرة هي عقوبة دخل تنفيذها منذ أسابيع فى حيز النفاذ بماليزيا.

كما اتُهم أحمد أيضاً بحيازة حمض هو عبارة عن مخدر تنتج مكوناته عن خلط مركبات الكحول وعشبة القنب وقد تم التعرف على هذا الصنف المضبوط بواسطة مكتب مكافحة المخدرات في مقر شرطة منطقة ” سيبانغ ” القريبة من مطار كوالالمبور في الساعة 6.10 صباحاً من يوم 19 أكتوبر ، أيضاً وفقاً لذات الصحيفة .

و بموجب المادة 15 (1) (أ) من قانون مكافحة المخدرات الماليزي الصادر عام 1952 فتتراوح عقوبة حيازة هذه المادة بين دفع غرامة لا تزيد على 5000 رينجيت ماليزي ( 1900 دولار أمريكي تقريباً ) أو السجن لعامين.

ولم تقبل المحكمة طلب الإفراج عن المتهمين بكفالة على أساس إرتكابهم جريمة خطيرة وأن الضحية أصيبت بجروح فيما تولى أربعة محامين مهام الدفاع عنهم وقد حدد القاضي ” حارث شام محمد ياسين ثابت ” 7 ديسمبر المقبل تاريخاً للجلسة القادمة.

المصدر : ستار أونلاين الماليزية

الترجمة : المرصد – خاص

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