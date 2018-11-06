كونتي: تحدثت بشكل موسع مع أويحيى عن ليبيا وآمل مساهمة ملموسة للجزائر بمؤتمر باليرمو

أعلن رئيس الورزاء الايطالي، جويبي كونتي أنه تحدث مع نظيره الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، “بشكل موسع عن ليبيا”، وجدد التأكيد على أن “التعزيز المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا لا يمكنهما المضي قدما إلا عبر عملية حوار شامل ومصالحة تقودها الأمم المتحدة، تحترم تطلعات الشعب الليبي”

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع أويحيى إنه عرض على الاخير استضافة بلاده لمؤتمر باليرمو، في 12-13 الشهر الجاري، منوها بأنه “من الضروري مشاركة المجتمع الدولي والجزائر، المعنية بشكل كامل، في هذا المشروع وفي دعم عمل الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا”

وأردف “أنا سعيد للغاية بأن الجزائر قبلت دعوتنا” للمشاركة في هذا الحدث، وقال “آملي الشخصي في أن تقدم الجزائر مساهمة ملموسة”.

وبدوره أكد أويحيى حضور الجزائر في مؤتمر باليرمو إلا أنه نوه بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحكم أن الدعوة وجهت إليه، سيختار من يمثلون بلاده في هذا الحدث.

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