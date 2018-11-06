(شاهد الصور) انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع لمواد البناء بالبيضاء

البيضاء-العنوان

شهدت جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء أمس الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع لمواد البناء والهندسة الإنشائية.

وبحسب مكتب الجامعة الإعلامي شهد حفل الافتتاح عرضا مرئيا تناول إنشاء كلية الهندسة بالجامعة والأنشطة التي قامت بها منذ تأسيسها.

مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول عدة ندوات حول الهندسة الإنشائية وعرض أعمال لطلبة الهندسة بالجامعة وبعض المشاركات من قبل الجامعات الليبية الأخرى، مشيرًا إلى أنه مستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

وحضر فعاليات الافتتاح رئيس الجامعة الدكتور عبد المطلوب بوفروة، ووكيل عام وزارة المواصلات بالحكومة المؤقتة، وعمداء الكليات وأعضاء هيأة التدريس بالجامعة.

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