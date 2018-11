رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد مشاركة الجزائر في مؤتمر باليرمو

المتوسط:

أكد رئيس الوزراء الايطالي، جويبي كونتي ، ” أن التعزيز المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا لا يمكنهما المضي قدما إلا عبر عملية حوار شامل ومصالحة تقودها الأمم المتحدة، تحترم تطلعات الشعب الليبي”.

وأضاف كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، “من الضروري مشاركة المجتمع الدولي والجزائر، المعنية بشكل كامل، في هذا المشروع وفي دعم عمل الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأكمل كونتي ، “أنا سعيد للغاية بأن الجزائر قبلت دعوتنا للمشاركة في هذا الحدث، آملي الشخصي في أن تقدم الجزائر مساهمة ملموسة”.

وبدوره أكد أويحيى حضور الجزائر في مؤتمر باليرمو إلا أنه نوه بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحكم أن الدعوة وجهت إليه، سيختار من يمثلون بلاده في هذا الحدث.

