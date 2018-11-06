عقوب يتابع واقع القطاع الصحي ببلدة اللميطانية

بحث وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، مع عميد بلدية المليطانية عبدالرحيم البدري سير عمل المنشآت الصحية والطبية ببلدة اللميطانية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الإثنين، حيث ناقش الجانبان كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف تقريب وتوطين الخدمة الصحية والعلاجية للمواطنين داخل نطاق البلدية وما جاوره، إلى جانب آلية دعم القطاع الصحي في بلدية المليطانية ومعالجة كافة المختنقات الصحية.

وتطــرق المجتمعــون إلى المشروعات الصحيــة والصيانات المتوقفــة، وكذلك المشروعات المزمع تنفيذها بقطاع الصحة بالبلدية وبعد صدور عدة قرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة في بعض المرافق الصحية، حيثُ تدارسا مع عميد بلدية المليطانية آلية النهوض بمستوى الخدمات الطبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا