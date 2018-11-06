المجلس البلدي البريقة يجدد دعمه للمشير حفتر

أكد مجلس وأعيان وأهالي سكان بلدية البريقة تبعيتهم للحكومة المؤقتة، إلى جانب دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحسب بيان مصور تابعته قناة ليبيا أمس الإثنين، جدد المجلس تأكيده على دعم الأجسام الشرعية المنتخبة في المنطقة، والمتمثلة في عميد البلدية ومجلس الحكماء والشورى.

ووفقاً للبيان، أدان المجلس المحاولات التي يقوم بها البعض من إثارة للفتنة والبلبة لمحاولة كسب وتأييد حكومة الوفاق في منطقة خليج سرت على حد وصفهم.

كما ختم المجلس بيانه بالكشف عن تشكيل لجنة تعمل على حلحلة المشاكل المتعلقة باستقرار الشركات النفطية.

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