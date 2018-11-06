الوفاق تدعو كوريا الجنوبية للتقارب “أمنياً”

في أول زيارة له إلى ليبيا، أكد نائب وزير شؤون الكوريين الجنوبيين بالخارج، أن بلاده تسعى لتوسيع نطاق التعاون مع ليبيا في عدة مجالات في مُقدمتها الجانب الأمني.

وأفصح نائب الوزير عن رغبة التعاون ضمن اجتماع عقده مع وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تناولا خلاله عدة قضايا أبرزها قضية المهندس الكوري المُختطف.

بدوره أكد “باشاغا” أن وزارة الداخلية مازالت تُتابع قضية المواطن الكوري الجنوبي المختطف لكشف خفاياها في أقرب وقت.

وحول الخطط الأمنية التي من شأنها حماية البعثات الأجنبية، لفت الوزير إلى أن داخلية الوفاق حريصة على تأمين مقار هذه البعثات بأفضل صورة مُمكنة.

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