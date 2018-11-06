باشا آغا يبحث مع وزير الدفاع التركي سبل التعاون في المجالات الأمنية

ليبيا – إستقبل عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الرفاق فتحي باشا آغا وزير الدفاع التركي أمس الاثنين بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس ، مجدداً رغبة داخلية الوفاق في توطيد العلاقات الثنائية مع تركيا خاصةً فيما يخص الجانب الأمني.

باشا آغا أبدى خلال اللقاء سعيه إلى تعاون مشترك مع تركيا في كافة المجالات وخاصةً الأمنية ، داعياً إلى ضرورة وضع خطة عمل مشتركة وتشكيل لجان أمنية ليبية تركية مشتركة.

كما دعا الجانب التركي إلى ضرورة الإهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات وتطوير التنمية البشرية لكافة منتسبي وزارته .

من جهته أبدى الوزير التركي رغبة بلاده في التعاون الأمني مع وزارة الداخلية بإعتبارها حقيبة سيادية ضمن حكومة الوفاق الوطني.

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