تعليم الوفاق تستكمل استمارة تقييم الأداء للمعلمين والمعلمات

شدد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، على ضرورة استكمال استمارة تقييم الأداء للمعلمين والمعلمات الذين استهدفوا في برنامج التقييم المعرفي وتحديد الاحتياج الفعلي للتدريب .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الإثنين مع اللجنة المكلفة لإعداد برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين .

ونوه الوزير خلال اللقاء، بمنح فرصة أخيرة للمعلمين والمعلمات الذين لم يتمكنوا من اجراء التقييم المعرفي وذلك في مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ( 2018 – 2019 ) بالاضافة إلى معلمي المواد الدراسية الذين لم يستهدفوا في ” التقييم الأول ” في التخصصات الاتيه ( الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا ) لمرحلة التعليم الأساسي، وأيضاً ( التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم التفسير وعلم الاجتماع ) لمرحلة التعليم الثانوي .

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