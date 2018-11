المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للهيئة العامة للخيالة والمسرح، حيث حدد القرار التقسيمات التنظيمية للهيئة.

ونص القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

