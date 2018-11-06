دوريات منطقة الكفرة العسكرية تحبط محاولة لتهريب سلع أساسية مدعومة

ليبيا – تمكنت دورية أمنية بمنطقة الكفرة العسكرية من ضبط 4 آليات تقوم بالتهريب واختراق السد الترابي المحيط بالمدينة.

عملية الضبط جاءت بحسب مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية بناء على التوجيهات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى آمر منطقة الكُفرة العسكرية العميد بلقاسم لابعج بالعمل على وقف عملايات التهريب وبسط الامن في المنطقة.

وأشار مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية إلى أن توجيهات القيادة متعلقة بمتابعة التهديدات المحتملة التي تمس الأمن القومي من تجارة الأسلحة والبشر والإرهاب إلى جانب كل ما يمس الأمن الاقتصادي من تهريب السلع الأساسية المدعومة.

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