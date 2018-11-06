اجتماع أمني في صبراتة لمناقشة سبل الحد من الخروقات الأمنية داخل المدينة

ليبيا – عقد بديوان المجلس البلدي صبراتة أمس الاثنين اجتماع لبحث الوضع الأمني بالمدينة بعد الاشتباكات التي شهدتها لمناقشة سبل تأمين المدينة والحد من الخروقات الأمنية وعدم تكرارها وآلية حماية المؤسسات التعليمية بالبلدية.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس البلدي كل من عميد وأعضاء المجلس وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومراقب تعليم صبراتة وعدد من الحكماء والأعيان.

وأكد عميد البلدية وآمر الغرفة الأمنية صبراتة خلال الاجتماع على أن المدينة مؤمنة بشكل كامل وتعمل فيها كافة الأجهزة الأمنية.

وطالب المجتمعون ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرار الأجهزة الأمنية في عملها لتأمين المدينة بشكل يضمن عدم تكرار الخروقات الأمنية كالتي حدثت الأحد الماضي.

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