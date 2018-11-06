السيسي يدعو إلى رفع جزئي للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي

دعا الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي “، الثلاثاء 6 نوفمبر إلى رفع جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح الجيش الليبي.

جاء ذلك في لقاء جمع ” السيسي ” بممثلي وسائل إعلام أجنبية، على هامش «منتدى شباب العالم»، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وفق وكالة أنباء «أ ش أ» المصرية الرسمية.

وطالب ” السيسي ” بأن يكون هناك رفع للحظر حتى ولو كان جزئيًا عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدراته.

وقال إنه «لا يمكن قبول أي دور للميلشيات المسلحة في دول النزاعات، وليس من المقبول أن يكون لها أي دور في كفالة أمن هذه المنطقة».

وأوضح ” السيسي ” أن بلاده تدعم الجيش الليبي باعتباره الجيش الوطني المخوّل بحفظ الأمن والنظام؛ لأن استمرار الوضع الحالي هناك يجذب العناصر الإرهابية في سوريا إلى القدوم للمناطق الهشة ويهدد دول الجوار مع ليبيا.

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