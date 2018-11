المتوسط:

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خليفة الدغاري، ” أن المجلس شكل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية والمالية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعي للنظر في قرار رفع مرتبات المتقاعدين، و التي ستصدر توصيات بالخصوص خلال أسبوع لتنسيقها مع الجهات المعنية كوزارة العمل والضمان الاجتماعي لتنفيذ القانون”.

وتوقع الدغاري،” أن نسبة الرفع للمرتبات ستصل إلى ما يقارب 900 دينار، وسيشمل القانون أيضاً موضوع علاوة العائلة”.

The post الدغاري: “النواب” سيناقش رفع مرتبات المتقاعدين إلى 900 دينار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية