بالصور | وحدة المرور بمنطقة عين زارة تنظم حملة لترميم طريق الشوك جنوب طرابلس

ليبيا – نضم أعضاء وحدة المرور بمنطقة عين زارة حملة لترميم الحفر والتصدعات التي طالت الطريق الرئيسي الرابط بين منطقتي الفرناج وصلاح الدين ، ما يعرف بـ”طريق الشوك” .

وحدة عين زارة التابعة لمديرية أمن طرابلس أكدت بحسب المكتب الاعلامي للمديرية بأن هذه الأعمال تمت بجهود رجال المرور التابعين للوحدة للحد من الإختناقات المرورية والإزدحام الشديد ، بسبب الحفر والإنجرافات في الشارع الذي يعد شريان رئيسي لربط المناطق الجنوبية من العاصمة.

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يشار إلى أن المنطقة الرابطة بين جامعة طرابلس القاطع (ب) ومركز طرابلس الطبي وهي أيضاً طريق بين منطقتين حيويتين تشهد ازدحاماً شديداً وذلك لكثرة الحفر والمساحة الصغيرة للطريق فضلاً على استعمالها من قبل عدد كبير من المواطنين من سكان المنطقة ومرتادي جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي.

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