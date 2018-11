السيسي : لا يمكن قبول أي دور للميليشيات المسلحة في ليبيا

المتوسط:

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، رفع جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح الجيش الليبي.

وأكمل السيسي ، خلال تصريحات له مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي ، ” لابد أن يكون هناك رفع للحظر حتى ولو كان جزئيًا عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدراته”.

وأضاف السيسي، “لا يمكن قبول أي دور للميلشيات المسلحة في دول النزاعات مثل ليبيا ، وليس من المقبول أن يكون لها أي دور في كفالة أمن هذه المنطقة”.

وأوضح السيسي،” أن بلاده تدعم الجيش الليبي باعتباره الجيش الوطني المخوّل بحفظ الأمن والنظام؛ لأن استمرار الوضع الحالي هناك يجذب العناصر الإرهابية في سوريا إلى القدوم للمناطق الهشة ويهدد دول الجوار مع ليبيا”.

