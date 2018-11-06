الليبية للحديد والصلب تشارك بافتتاح اعمال قمة الصلب العربية الـ 13

شاركت الشركة الليبية للحديد والصلب أمس الأثنين في إفتتاح أعمال قمة الصلب العربية في دورتها (13) في العاصمة الأردنية عمان.

وينظم هذه المؤتمر الاتحاد العربي للحديد والصلب ويحمل عنوان “صناعة الصلب العربية ما بعد 2020” بمشاركة كبار صناع الحديد في الوطن العربي.

وأكدت الشركة الليبية للحديد والصلب عبر الورقة البحثية التي قدمها سالم الكيلاني مدير ادارة البحث والتطوير تحت عنوان “سوق الصلب الليبي فرص وتوقعات” علي اهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الليبي والفرص التي يطرحها امام الايدي العاملة والرؤية المستقبلية الناجحة في هذه الصناعة موضحاً ان استراتيجية الشركة تسعي الي توسيع هذه الصناعة من خلال مرافق انتاجية جديدة كان اخرها مصنع درفلة القضبان الذي افتتح السبت الماضي.

كما شاركت الشركة في جناح اقيم على هامش القمة ضم العديد من مصانع وشركات الحديد العربية.

يذكر بأن المشاركين في القمة نخبة من شركات الصلب العربية والاجنبية من منتجو حديد التسليح ومنتجو المسطحات وأنابيب الصلب وموردي المعدات التكنولوجي و الاستشاريين والمحللين وكبار المستثمرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية