الناقلة أنوار افريقيا تتحصل علي الثقة العالمية

الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تتحصل علي الثقة الدولية مجددا بعد غياب دام قرابة 7 سنوات وذلك من خلال قبول الناقلة أنوار أفريقيا لعمليات الشحن من الموانئ الإيطالية.

وقالت الشركة ان هناك اسباب كثيرة منها الفنية والإدارية وبعض الصعوبات التي لم تحل طيلة الفترة السابقة الأمر الذي أدى إلى عرقلة أو فشل الناقلات التي تسيرها أطقم الشركة خلال عمليات التفتيش والمطابقة التي أجرتها الشركات العالمية على ناقلات الشركة.

واضافت الشركة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” ان الناقلة أنوار أفريقيا استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خلال عمليات التفتيش الأخيرة والتي أجرتها كبرى الشركات العالمية مثل SARAS – LUKOIL ، الأمر الذي منح الثقة مجددا لناقلات الشركة لتتمكن من الرسو والشحن من الموانئ العالمية والإيطالية خاصة.

واضافت تم في الثالث من نوفمبر الجاري التزود بأول شحنة من ميناء ساروخ SARROCH الايطالي لتتجه بعد ذلك إلى ليبيا محملة بشحنتها دون أن تسجل أي نقاط سلبية خلال عملية الشحن أو خلال عمليات التفتيش في الفترة السابقة التي تعرضت لها الناقلة.

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