رئيس المجلس الرئاسي يصل مدينة مصراتة في زيارة تفقدية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فائز السراج ” الثلاثاء إلى مدينة مصراتة في زيارة يتفقد خلالها احتياجات المدينة على أرض الواقع.

وتشمل الزيارة وفقا لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عدد من المرافق والمنشآت الرئيسية، كما يلتقي المسؤولين ورؤساء القطاعات والمؤسسات بالمدينة.

ويرافق رئيس المجلس الرئاسي وفد من كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، حيث كان في استقباله لدى وصوله أعيان وشيوخ مدينة مصراتة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة وقيادات عسكرية وأمنية وأعضاء بمنظمات المجتمع المدني.

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