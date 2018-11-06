اجتماع فني بين إدارة الاستكشاف بالمؤسسة وشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس الاحد الماض الاجتماع الفني السنوي الأول بين ادارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

تم خلال هذا الاجتماع عرض برامج الشركة ومشاريعها في مجال الاستكشاف خلال العام 2018 وما تم إنجازه حتى تاريخه، وبرامجها المقترحة للعام القادم والخطط المستقبلية للإدارة.

كما تم تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الشركة وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل حول البرامج السيزمية المقترحة.

حضر الاجتماع خليفة عبدالصادق رئيس لجنة إدارة الشركة وعبدالسلام عزيز عضو لجنة الإدارة للاستكشاف وعدد من المختصين من الشركة. ومن جانب المؤسسة الوطنية للنفط حضر عبد المنعم بطيخ مدير إدارة الاستكشاف المكلف وعدد من المختصين بإدارة الاستكشاف.

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