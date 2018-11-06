بلحاج يشيد بالدور القطري في ليبيا

دعا رئيس حزب الوطن “عبد الحكيم بلحاج” في حوار أجرته معه جريدة “الشرق” القطرية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر، الدّول العربية أنْ تتخذ قطر ورؤيتها تجاه ليبيا، مثالا يحتذى به.

وعبّر “بلحاج” خلال الحوار عن رؤية حزبه لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكداً أنها حظيت بموافقة ثلاثة أحزاب ليبية أخرى جرى بينهم اتفاق على تبني هذه الرؤية التي تدعو إلى ضرورة بناء مؤسسات الدولة، والاستفتاء على الدستور قبل إجراء أية انتخابات رئاسية أو برلمانية، إلا أنه لم يبين كيف سيتم بناء هذه المؤسسات في ظل تشظي سياسي وعسكري وانقسام مؤسساتي، يجعل طرحه لهذه المبادرة ضرباً من الأحلام السياسية.

وحمّل “بلحاج” مجلس النواب الليبي مسؤولية التدهور السياسي الذي تشهده البلاد حالياً، معللاً ذلك بعدم اعتراف المجلس باتفاق الصخيرات، في حين أقرّ في معرض إجابته على سؤال آخر للمحاوِر، أنه لم يوقّع على الاتفاق النهائي لحوار الصخيرات بحجة أن تشكيل المجلس الرئاسي الذي أنتجه هذا الاتفاق وتسمية أعضائه جاء باختيار المبعوث الأممي “برناندينو ليون” شخصياً.

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