مجلس الأمن يمدد العقوبات على ليبيا حتى فبراير 2020

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 فبراير عام 2020.

وجاء اعتماد المجلس لهذا القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة 13 عضوًا، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، وتضمن أيضا توسيع قائمة العقوبات لتشمل مرتكبي أعمال العنف الجنسي، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة موقعها الرسمي.

وشمل القرار، توسيع معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل “التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال عنف تنطوي على عنف جنسي أو عنف قائم على الجنس”، وطلب من الدول الأعضاء إدراج تلك الأعمال إلى قائمة العقوبات وفقًا للفقرة السادسة من القرار رقم 2242.

وأدان المجلس، محاولات تصدير النفط من قبل أجسام غير الشرعية خارج إطار حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن تصدير المنتجات البترولية، بينها النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بشكل غير شرعي يقوض حكومة الوفاق الوطني، ويمثل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد مجلس الأمن الدولي، دعمه الجهود الجارية في ليبيا لحل الأزمات الناجمة عن تعطل تصدير النفط بشكل سلمي، مشددا على أن إدارة المنشآت النفطية يجب أن تكون مسؤولية السلطات الشرعية المختصة فقط، وفق ما جاء في القرار.

وجدد المجلس، دعمه لحكومة الوفاق الوطني، وعمل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة والبعثة الأممية في ليبيا، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لسلامة لتطوير حزمة دعم منسقة لبناء قدرات حكومة الوفاق، بحسب نص القرار.

وطالب القرار، الدول الأعضاء بالمجلس بالتوقف عن الاتصال المباشرة وتقديم الدعم للمؤسسات الموازية في ليبيا، التي تدعي شرعيتها لكنها تعمل خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي، كما جدد العقوبات الخاصة بحظر السفر وتجميد الأصول المالية، بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011.

ورحبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بينها بريطانيا والسويد وهولندا بالقرار الذي يأتي في إطار دعم مجلس الأمن المتواصل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في جلسته التي عقدها في 29 يونيو 2017 بالإجماع، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 نوفمبر 2018، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة به.

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