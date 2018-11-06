مصرف الجمهورية يطمئن زبائنه بتوفر السيولة

طمأن مصرف الجمهورية زبائنه بعدم وجود عجز في السيولة النقدية مؤكداً كفاية السيولة لدى فروعه رغم عدم استلام اي مخصصات من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت مصادر مسؤولة بالمصرف ” للاقتصادية ” بأن السيولة المتوفرة في الوقت الحالي والتي توزع علي المواطنين مصدرها الاعتمادات التي تم فتحها امام التجار ورجال الاعمال.

واضاف توفر السيولة بالفروع واختلافها من فرع لآخر راجع الي السياسات المتبعة من قبل ادارات الفروع ونوعية التسهيلات المقدمة لزبائنهم.

كما قال تسعي الفروع عند ايداع مبالغ تفوق المليون دينار الي فتح الشباك نقذا وفي حال ان كانت المبالغ المودعة لدى الفرع لا تتجاوز المليون يتم توزيعها عبر الآت الصراف الآلي ضمانا لعدالة التوزيع.

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