وزير «محلي الوفاق» يُتابع قضية إنشاء بلدية منفصلة عن بلدية الزاوية

المتوسط:

التقى اليوم الإثنين، بداد قنصو وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بالمجلس البلدي الزاوية الغرب، وذلك في مقر الوزارة حول ماحدث من بعض الأشخاص بمنطقة المطرد من محاولتهم إنشاء بلدية منفصلة عن المجلس البلدي الزاوية الغرب عن طريق الحكومة الليبية المؤقتة، حيثُ أكدوا في اجتماعهم بـ الوزير أن هؤلاء لايمثلون أهالي المطرد الذين بدورهم يستنكرون هذا التصرف.

وأكد عميد المجلس البلدي الزاوية الغرب في كلمة خاصة للمكتب الإعلامي بالوزارة، أن الزاوية الغرب داعمة لحكومة الوفاق واتفاق الصخيرات، ولن تكون سببا في أي فتنة بين أبناء الوطن الواحد.

