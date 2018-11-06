وزارة العمل تنظم مائدة مستديرة حول حقوق ذوي الاعاقة

نظمت وزارة العمل والتأهيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة ضمن مبادرة ” لا يتركك أحد بالخلف ” بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المجال.

وقال وزير العمل والتأهيل المهدي ورضمي ” للاقتصادية ” ان هناك الكثير من الجهود الحكومة في دمج ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة حيث تم دراسة الأطر القانونية اللازمة لحمايتهم مثل وضع بعض المناشير التنظيمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوقيع على الاتفاقات الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

واضاف تم فتح مكاتب لتمكين ذوي الاعاقة في كافة الوزارات والمؤسسات العامة لتخصيص نسبة مخصصة لذوي الإعاقة في العديد من البرامج العامة لرفع الوعي بقضايا الإعاقة.

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