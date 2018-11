المتوسط:

انطلق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 2018، رحلة بحرية تدريبية لطلبة قسم الهندسة البحرية بـ كلية الهندسة التابعة لجامعة طرابلس.

وفي سياقٍ منفصل، كان أقيم خلال الأيام الماضية، حفل تكريم لرياضي نادي «ذات السواري» بقاعدة طرابلس البحرية لحصولهم على التراتيب الأولى على مستوى دولتنا ليبيا في رياضة السباحة- الشراع- الرجل الحديدي ((الرايتلون)) بحضور رئيس أركان القوات البحرية الليبية.

