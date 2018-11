«عدل الوفاق» تُنظم دورة تدريبية لموظفي الإدارات في مجال الحاسب الآلي

المتوسط:

تواصل الدوراة التدريبية في مجال مهاراة التعامل مع برامج الحاسب الآلي، التي تستهدف عددًا من موظفي الإدارات والمكاتب بديوان وزارة العدل.

وفي سياقٍ منفصل، كان قد تمَّ تنظيم ورشة عمل حول مشروع العدالة الانتقالية، خلال الأيام الماضية، حيث أٌقيمت بقاعة مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للوزارة.

وحضر افتتاح أعمال هذه الورشة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ورؤساء مركز الخبرة والبحوث القضائية وإدارة مصلحة التسجيل العقاري ومركز المعلومات والتوثيق، ومصلحة أملاك الدولة، ومديري إدارة العلاقات العامة والتعاون والمكتب القانوني بوزارة العدل، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي قطاع العدل.

