وفد من «حقوق الإنسان» بالبعثة الأممية يزور مؤسسة الإصلاح والتأهيل

قام أعضاء من قسم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارة ليبيا مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 6-11-2018، وذلك بمناسبة افتتاح مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي خلال الفترة الماضية.

واطلع أعضاء البعثة على أوضاع النزلاء وتقييم أوضاعهم الإنسانية وبرنامج الرعاية الصحية والاجتماعية داخل المؤسسة، حيث استمعوا إلى شرح وافٍ من قبل مديرها حول التحديات التي يواجهه سير العمل بالمؤسسة وسبل تذليلها، وصولاً إلى أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال والتشريعات النافذة ذات الصلة.

