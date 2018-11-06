تحديات الإرهاب تتزايد بأفريقيا والشرق الأوسط

تواجه العديد من الدول تحديات كبيرة تتمثل في تهديد الإرهاب، ومع قلة الإمكانيات الأمنية وانتشار السلاح في دول أفريقية ودول في الشرق الاوسط، تتزايد الهواجس من تنامي الإرهاب ووصوله إلى درجة عدم القدرة على السيطرة عليه.

وفي ليبيا تظهر المخاوف من تنامي الخلايا الإرهابية النائمة في ليبيا التي تنشط في الجنوب والذئاب المنفردة، مع مشكلة الأمن والصراعات المسلحة التي ما تنفك أن تهدأ في مكان حتى تشتعل في مكان آخر، في وقت تعاني فيه الدولة انقساما سياسيا ما يساعد الجماعات الإرهابية في إعادة تمركز نفسها وتطوير قدراتها، ناهيك عن المشكلة الكبرى وهي انتشار السلاح والهجرة غير القانونية وأمن الحدود المنتهك.

وبهذا الشأن، يُنظم مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات ندوة دولية تحت عنوان “التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية في أفريقيا والشرق الأوسط”، الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة باحثين مغاربة وشخصيات علمية وسياسية دولية.

ومن المتوقع أن تعرض سلسلة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء وشمال القارة السمراء، وسبل مواجهة حركات التطرف، وصولا إلى المسببات ومع توظيف هذه النشاطات في تصريف مواقف سياسية وتغيير موازين القوى في المنطقة، في مقاربات متنوعة التجارب، تجمع بين القراءة الأكاديمية والخبرة والقضاء والإعلام.

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