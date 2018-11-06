السفارة البريطانية تشيد بمجهودات حكومة الوفاق في إدارة الأزمه الحالية

اللقاء إستعرض بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للمجلس الرئاسي أوجه التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لليبيا في مختلف المجالات الصحية والإنسانية والأمنية واستعراض آخر المستجدات السياسية.

وأكد كاجمان على أهمية وعمق العلاقات الليبية البريطانية في تحقيق المصالح المشتركة والمساعدة ودعم الجهود الليبية لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة.

من جانبه شدد ماكي أن بلاده داعمة ومتعاونة مع ليبيا بما يمكنها من استعادة الأمن والاستقرارن مشيداً بمجهودات حكومة الوفاق في إدارة الأزمه الحالية ومحاولة تواصلها مع الأطراف كافة.