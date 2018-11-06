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الناظوري يصدر تعليماته بالقبض على المتورطين في تعطيل وعرقلة العمل بمنفذ مساعد

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص
تفقّد ئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق “عبدالرازق الناظوري” منفذ مساعد البري الحدودي الرابط بين الحدود الليبية المصرية.
ووقف الفريق “الناظوري” خلال زيارته اليوم الثلاثاء على أهم المستجدات، ومتابعة عملية سير العمل بهذا المرفق المهم.
وناقش رئيس الأركان خلال هذه الزيارة بعض الأمور، المتعلّقة بدخول وخروج شاحنات نقل البضائع والوقوف على أهم العراقيل ، التي يعاني منها المنفذ بشكل عام.
وأكّد على إنهائها في أسرع وقت ممكن ،حتى يعمل المنفذ بشكل طبيعي .
وأصدر الفريق تعليماته الفوريّة ، بالقبض على بعض المتورطين في تعطيل وعرقلة عمل المنفذ وعملية دخول وخروج شاحنات نقل البضائع
وشدّد أنه لن يتهاون مع أي أشخاص يَثبت تورّطهم في تعطيل العمل، أو استغلال نفوذهم لأغراض شخصية .

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  • منتمتنم
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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