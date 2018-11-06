الناظوري يصدر تعليماته بالقبض على المتورطين في تعطيل وعرقلة العمل بمنفذ مساعد

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقّد ئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق “عبدالرازق الناظوري” منفذ مساعد البري الحدودي الرابط بين الحدود الليبية المصرية.

ووقف الفريق “الناظوري” خلال زيارته اليوم الثلاثاء على أهم المستجدات، ومتابعة عملية سير العمل بهذا المرفق المهم.

وناقش رئيس الأركان خلال هذه الزيارة بعض الأمور، المتعلّقة بدخول وخروج شاحنات نقل البضائع والوقوف على أهم العراقيل ، التي يعاني منها المنفذ بشكل عام.

وأكّد على إنهائها في أسرع وقت ممكن ،حتى يعمل المنفذ بشكل طبيعي .

وأصدر الفريق تعليماته الفوريّة ، بالقبض على بعض المتورطين في تعطيل وعرقلة عمل المنفذ وعملية دخول وخروج شاحنات نقل البضائع

وشدّد أنه لن يتهاون مع أي أشخاص يَثبت تورّطهم في تعطيل العمل، أو استغلال نفوذهم لأغراض شخصية .

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