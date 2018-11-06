الرئاسي يُنظم المركز القومي للفنون والتراث

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تنظيم المركز القومي للفنون والتراث وتحديد تبعيته للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، بحيث يكون مقره الرئيسي في طرابلس.

ومنح الرئاسي رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون صلاحيات تحديد ما إذا كان حجم أعمال المركز القومي للفنون تتطلب افتتاح أفرع ثانوية أخرى.

وتشتمل اختصاصات المركز على تسخير الفنون والتراث في محاربة البدع والعادات الاجتماعية السيئة، وترسيخ المبادئ العربية والإسلامية الصحيحة باستخدام الفنون الشعبية والتشكيلية والتراثية والموسيقية، وتطبيق قرارات الهيئة المُتعلقة بالفنون والتراث، والتفريق والتوعية بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية والمكونات الأخرى.

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