التعليم تؤكد منح فرصة أخيرة للمعلمين الذين لم يدخلوا امتحان التقييم الأول

أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أنها ستمنح فرصة أخيرة للمعلمين الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحان التقييم وتحديد الاحتياج الفعلي للتدريب.

وشدد وزير التعليم عثمان عبد الجليل، خلال اجتماعه بلجنة تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين، الاثنين، على ضرورة استكمال “استئمارة” تقييم أداء المعلمين الذين دخلوا امتحان التقييم الأول، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة.

وأضاف عبد الجليل أن الفرصة ستُمنح أيضًا لمعلمي التعليم الأساسي الذين لم يُجرَ لهم امتحان تقييم في مواد “الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا”، بالإضافة إلى مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم التفسير وعلم الاجتماع لمعلمي الثانوية.

يشار إلى أن امتحان تقييم أداء المعلمين الأول استهدف، بحسب الوزارة، 171 ألف معلم ومعلمة، بمتابعة لجنة الإشراف والتفتيش التربوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية