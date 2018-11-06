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إدانة للاعتداء على الصحفيين في أثناء زيارة السراج لمصراتة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دان اتحاد الصحفيين والإعلاميين مصراتة، الاعتداء على الصحفيين والمصورين في أثناء محاولتهم تغطية زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للمدينة، اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على الصحفيين والمصورين سواء باللفظ أو بالفعل الذي يصل أحيانا لحد تحطيم المعدات.

وأضاف الاتحاد أن هذه الأفعال تعتبر تعديا صارخا على الصحفيين الذين يؤدون واجبهم تجاه الوطن قبل القيام بمهنتهم، كما أنها تخالف القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحماية الصحفيين وحرية التعبير.

وأهاب بكافة الأجهزة الأمنية بضرورة معاملة الصحفيين والإعلاميين بشكل يضمن لهم تأدية عملهم على الوجه الأكل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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