المتوسط:

طالبت مصلحة أمن المرافق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية المواطنين والجهات العامة والخاصة، بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف على الرقم 0214896993.

وأضافت المصلحة في منشور خاص بأن البث في الشكوى ومعالجتها سيتم من قبل رئاسة المصلحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات.

The post «داخلية الوفاق» تطالب بالإبلاغ عن تجاوزات الشرطة المكلفة بتأمين المصارف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية