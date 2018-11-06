الناظوري يتفقد متابعة سير عمل منفذ مساعد

تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، عبد الرازق الناظوري، منفذ مساعد البري الحدودي الرابط بين الحدود الليبية المصرية، وذلك للوقف على أهم المستجدات ومتابعة عملية سير عمله.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة، فقد ناقش الناظوري خلال زيارته بعض الأمور المتعلقة بدخول وخروج شاحنات نقل البضائع والوقوف على أهم العراقيل التي يعاني منها المنفذ، في ظل تأكيده على ضرورة الإنتهاء منها في القريب العاجل.

وأكد وجوب القبض على المتورطين في تعطيل وعرقلة عمل المنفذ وعملية دخول وخروج شاحنات نقل البضائع، لافتا إلى عدم التهاون مع أي أشخاص يثبت تورطهم في تعطيل العمل أو استغلال نفوذهم لأغراض شخصية.

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