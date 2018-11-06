البعثة الاممية: ندين الاعتداءات على مصرف الامان فرع السياحية وعلى حكومة الوفاق حمايته

ليبيا – دانت البعثة الاممية إلى ليبيا في بيان لها أمس الاثنين الاعتداءات المتكررة على مصرف الأمان، فرع السياحية بطرابلس من قبل ما وصفتها بـ” العصابة التي يقودها عز الدين ومحمد الضو وعبد الكريم الرماح”.

البعثة الاممية أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إن الاعتداءات والمضايقات البدنية التي تتعرض لها النساء والابتزاز المالي مقابل خدمات بنكية أمر لا أخلاقي ولا قانوني.

وعلى إثر البيان زار وفد من البعثة الاممية مصرف الامان فرع السياحية للاستفسار عن آثار المضايقات المستمرة التي تمارس ضد موظفي البنك وعملائه.

ودعت البعثة في ختام بيانها حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المنشأت العامة والخاصة ومصالح كافة المواطنين، لا سيما النساء.

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