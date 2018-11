قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بزيارة تفقدية لمطار مصراتة بعد وصوله إلى المدينة الثلاثاء رفقة وزير التخطيط ووكيلا وزارتي المواصلات والصحة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء. وعقد السراج اجتماعا مع المسئولين في المطار للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمله لعدم وجود بنية تحتية نموذجية تساعده على تقديم خدمات للمسافرين منها ضعف السعة الاستيعابية لصالة الركاب وتهالك المهبط و برج الملاحة الجوية. كما قام رئيس المجلس الرئاسي بزيارة تفقدية لمركز علاج الأورام بمدينة مصراتة رفقة النائب بالمجلس الرائسي أحمد معيتيق ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم للوقوف على احتياجات المركز وضعف الإمكانيات المتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل. اكما أعطى السراج الأذن لاستكمال مشروع صيانة وتطوير مركز مصراتة الطبي بسعة 850سرير بكامل مرافقه الصحية خلال جولة قام بها في المركز.

The post السراج يتفقد مستشفى علاج الأورام ويمنح الأذن لاستكمال تطوير مركز مصراتة الطبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا