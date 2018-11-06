«الرئاسي» يمنح الإذن لاستكمال تطوير مركز مصراتة الطبي

منح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، الإذن لاستكمال مشروع صيانة وتطوير مركز مصراتة الطبي بسعة 850 سريرًا بكامل مرافقه الصحية الذي يعتبر وجهة المرضى لمدينة مصراتة والمدن المجاورة لها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت أيضًا مركزعلاج الأورام بمدينة مصراتة، رفقة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هيثم، حيث جرى الوقوف على احتياجات مركز الأورام، والاستماع إلى شكاوى المرضى.

من جانبه تحدث مدير المركز الدكتور محمد الفقيه عن ضعف الإمكانيات المتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها الأطباء لعلاج المرضى وفق الإمكانيات المتاحة.

واستعرض الفقيه أهمية المركز الذي يقدم خدماته لمرضى مدينة مصراتة والمناطق المجاورة لها بالإحصائيات، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالمركز حتى يتمكن من أداء مهامه، فيما أبدى وكيل وزارة الصحة استعداد الوزارة توفير كل احتياجات المركز حتى يستطيع تقديم خدمات أفضل للمرضى.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء، إلى مدينة مصراتة، في زيارة تفقد خلالها احتياجات المدينة على أرض الواقع، حيث التقى المسؤولين ورؤساء القطاعات والمؤسسات بالمدينة.

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