من بينها محاربة البدع.. «الرئاسي» يحدد اختصاصات المركز القومي للمسرح

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح، جعل تبعيته مباشرة إلى الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ويعمل تحت إشرافها، بالإضافة إلى تحديد جملة من الاختصاصات والمهام من بينها تسخير المسرح لمحاربة البدع والعادات الاجتماعية السيئة والتفرقة العنصرية.

وحدد قرار «الرئاسي» رقم 1448 لسنة 2018، مقر المركز بمدينة طرابلس، مع جواز إنشاء فروع له بالداخل، وفقًا لحاجة العمل بقرار من رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، وتحدد فيه مقاره واختصاصاته.

ونص القرار، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، على عدة اختصاصات للمركز من بينها، «تنفيذ سياسات الهيئة العامة في مجال المسرح، وترسيخ المكونات الليبية والإسلامية الصحيحة باستخدام المسرح، وتسخير المسرح لمحاربة البدع والعادات الاجتماعية السيئة والتفرقة العنصرية، والتوعية بتاريخ الحضارات الليبية بجميع مكوناتها».

ومن بين الاختصاصات التي نص عليها القرار أيضًا، الإسهام في «تنشئة جيل متذوق للمسرح، بحيث يسهم في تحقيق التواصل مع شعوب العالم الآخر، والتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة للرفع من مواهب الطفل والعناية بمسرح الطفل، والاهتمام بالبنية التحتية للمسرح من خلال تكوين عناصر بشرية مؤهلة وقاعدة تقنية متطورة وتشجيع المواهب المبدعة والعمل على إعداد جيل قادرعلى الإبداع والتألق».

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