السيسي يطالب برفع حظر السلاح جزئيا عن الجيش الليبي

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفع حظر السلاح جزئيا عن ااجيش الليبي ليستطيع القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، خصوصًا أن ليبيا لديها حدود مع مصر، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية.

وتابع الرئيس المصري: «ندعم الجيش الوطني الليبي باعتباره المسؤول عن حفظ الأمن، حيث تعمل مصر على توحيد جهود المؤسسة العسكرية الليبية للتعامل مع التهديدات الحالية».

وقال السيسي خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، في اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم إن استمرار الأزمة في سورية وليبيا وغيرهما من دول المنطقة، سوف يصّعب من إيجاد حلول لها، ما يستدعي أطرافًا كثيرة للدخول والانخراط وتأخذ اتجاهات معينة.

وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية تعمل في إطار واحد فيما يخص أزمات المنطقة، وعلى رأسها عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم التآمر على أحد، والحفاظ على وحدة الدول العربية لأن الانقسام سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار لسنوات طويلة.

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