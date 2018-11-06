العامة للكهرباء: استمرار الاعتداء على شبكة التوزيع جنوب زليتن

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها رصدت استمرار حالات التعدي على شبكة توزيع الكهرباء لعناصر خارجة عن القانون، ما ينذر بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق ولساعات طويلة.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنها رصدت حجم «الاعتداءات الصارخة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية»، لافتة إلى أن «أيادي الشر ما زالت تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة العامة».

وأضافت: «أن مجموعة مجهولة قامت ليلة الأحد بسرقة أسلاك كهربائية قدرت بطــول 2700 متر بمنطقة ماجر جنوب زليتن»، داعية وزارة الداخلية وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية بمدينة زليتن للتدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يوميًّا لأعمال السرقة والتخريب، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق».

وأطلقت الشركة العامة للكهرباء في السابق صفارة الإنذار والتحذير من كارثة قد تؤدي إلى الإظلام، عندما رصدت وقائع التعديات على شبكة التوزيع التي لا تزال مستمرة.

ولا تزال المدن الليبية تعاني استمرار الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي وفق برنامج طرح الأحمال الذي تنفذه الشركة العامة للكهرباء، نتيجة خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مشكلات أمنية أخرى بسبب تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، ووقف الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

وتحاول الشركة العامة للكهرباء حل المشكلات وإجراء عمليات صيانة وإنشاء مشاريع جديدة في محاولة لسد العجز في الشبكة، حيث اضطرت خلال الفترات السابقة لتفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، ودخول فصل الصيف.

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