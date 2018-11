حملة توعوية في سبها تحت عنوان «لا للعنف المسلح وانتشار السلاح»

المتوسط:

أطلقت جمعية النور النسائية بمدينة سبها، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية للحدِّ من العنف المسلح تحت شعار «لا للعنف المسلح وانتشار السلاح» سيجري من خلالها تقديم سلسلة من المحاضرات التوعية بالمدارس والجامعات بدعم من الاتحاد الأوروبي عن طريق منظمة «DCA».

يشار إلى أن انتشار السلاح في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تسبب في الكثير من المشاكل بين القبائل والمدن وكان له آثار واضحة داخل المجتمع الليبي حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين جراء إطلاق الرصاص العشوائي فى المناسبات والنزاعات.

