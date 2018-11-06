بالصور | إصابة عدد من التلاميذ دهساً فى حادث بمدينة سرت

ليبيا – أدى إنقلاب سيارة في الطريق العام داخل مدينة سرت إلى دهس عدد من طلاب المدارس المسرحين في نهاية الدوام المدرسي اليوم .

وتسبب الحادث فى إصابة عدد من التلاميذ دهساً إثر إنحراف السيارة عن مسارها، وخروجها عن الطريق بإتجاه الطلاب .

ورجح شهود عيان سبب الحادث لسرعة السائق العالية فيما هرع رجال المرور إلى المكان أثناء وقوع الحادث ، وعملوا على إسعاف المصابين لأقرب مستشفى.

وتأكدت المرصد من أن الطلاب المصابين والسائق لم تكن إصاباتهم خطيرة وهم بحالة جيدة وقد نُقلوا لتلقي العلاج الأولي فى مستشفى إبن سينا التعليمي والإطمئنان على أوضاعهم الصحية .

المرصد – متابعات

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