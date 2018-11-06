السراج يُعلن من مصراتة “بدء التعافي”        

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال زيارته إلى مدينة مصراتة، عدة رسائل ركزت على “إنجازات” مجلسه في الجانب الاقتصادي والسياسي، وسعيه لتجاوز أزمات قال إنها تراكمت على مدى عقود.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن الأخير تفقد خلال زيارته مرافق ومنشآت الحيوية بالمدينة، والتقى رؤساء ومسؤولي القطاعات والمؤسسات وممثلين عن قوة “البنيان المرصوص” وعدد من الفعاليات الاجتماعية.

وأعلن السراج في كلمة خلال اللقاء، عن بداية التعافي من خلال برنامج شامل للإصلاح يستهدف إنعاش الاقتصاد من جانب، وإرساء الأمن من جانب آخر.

وأكد أن المجلس الرئاسي يعمل للم الشمل وتوحيد الصف، وقال “آن للشعب أن ينعم بالاستقرار ويتفرغ للبناء والتنمية.. كفانا ما لحق ببلادنا من دمار، لنطوي صفحة الخلاف ونبني جسور الثقة”.

وأعرب عن أمله في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم الذي ينهي تجاذبات ومزايدات الذين يسعون لإبقاء الوضع على ما هو عليه حفاظا على مناصبهم.

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