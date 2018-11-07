مجلسا النواب والدولة يتفقان على الجدول الزمني لوضع آلية تنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

مصدر يؤكد لـ«بوابة الوسط» أن مجلسي النواب والدولة يتفقان على الجدول الزمني لوضع آلية تنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية على النحو التالي:

1- تشكَّل لجنة تضم مقرري مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثلاً عن البعثة الأممية تتولى الإشراف على عملية تشكيل السلطة التنفيذية كاملة من تقديم التزكيات إلى اعتماد المجلسين.

2- تكون فترة تقديم التزكيات في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018، حتى يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018.

3- تقام المجاميع الانتخابية الثلاثة خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2018.

4- تضمين الاتفاق السياسي المعدل بالإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب حسب اللوائح المعتمدة، وذلك في جلسة رسمية 11 ديسمبر 2018م.

5- اعتماد المجلس الرئاسي من قبل المجلسين في جلسة رسمية بعد تضمين الاتفاق السياسي المعدل مباشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط